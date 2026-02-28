Hanfmann y Darderi disputarán "final europea" en el Chile Open

Las canchas de arcilla San Carlos de Apoquindo ya tienen a sus protagonistas para la definición del Chile Open 2026. El tenista alemán Yannick Hanfmann (81°) y el italiano Luciano Darderi (21°) sellaron este sábado sus boletos a la gran final del torneo, tras superar con autoridad sus respectivos duelos de semifinales disputados en el Court "Jaime Fillol".

El deportista germano Yannick Hanfmann protagonizó la sorpresa de la tarde al derrotar al máximo favorito del certamen, el argentino Francisco Cerúndolo (19°). En un compromiso que se extendió por 1h24', el europeo exhibió un juego sólido desde el fondo de la cancha para imponerse por parciales de 6-3 y 6-4, frustrando el camino del primer preclasificado en Santiago.

En la segunda llave de la jornada en Chile, el seleccionado italiano Luciano Darderi ratificó su excelente condición de segundo sembrado al vencer al argentino Sebastián Báez (52°). El tenista nacido en Villa Gesell y representante de Italia necesitó 1h29' para cerrar el encuentro con un marcador de 6-4 y 6-3, apoyado en la efectividad de su primer servicio sobre el polvo de ladrillo.

Con estos resultados, la legión argentina se despidió del cuadro de singles en la capital, dejando el trofeo a merced de los jugadores europeos. Hanfmann busca en esta instancia el primer título de su trayectoria profesional, en su tercera final, mientras que Darderi intenta consolidar su ascenso meteórico en el ranking mundial con su quinta corona.

La gran final del Chile Open se disputará este domingo en el recinto de San Carlos de Apoquindo a las 19:30 horas.