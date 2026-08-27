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Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Fórmula 1: Alpine aseguró la continuidad de Franco Colapinto para 2027

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La escudería francesa despejó el futuro del piloto argentino y confirmó que continuará formando dupla con Pierre Gasly.

Fórmula 1: Alpine aseguró la continuidad de Franco Colapinto para 2027
 Agencia Xinhua
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Alpine despejó una de sus principales interrogantes para la próxima temporada de Fórmula 1 y apostó por mantener la dupla que actualmente integran Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.

La escudería francesa confirmó este jueves la renovación del piloto de 23 años para la temporada 2027, asegurando su continuidad en la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio fue realizado mediante un video protagonizado por Colapinto, Gasly y Flavio Briatore, quien bromeó con la decisión adoptada por la escudería.

"Continuamos con ambos. Así ahorramos dinero", señaló Briatore durante la grabación.

Colapinto también celebró la noticia mediante sus redes sociales y agradeció el respaldo recibido desde su llegada a Fórmula 1.

"Esto recién empieza, todavía queda Argentina para rato en 2027, vamos con todo", escribió el corredor nacido en Pilar.

La próxima campaña será la segunda temporada completa de Colapinto como piloto titular después de su proceso de consolidación en Alpine.

El argentino debutó en Fórmula 1 con Williams durante el Gran Premio de Italia de 2024 y consiguió sus primeros puntos en Azerbaiyán.

En 2025 pasó a Alpine como piloto reserva y terminó disputando 17 carreras, mientras que en la actual temporada marcha 12° en la clasificación general con 19 puntos.

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