Gobierno restituyó gabinete de la primera dama eliminado por Karamanos

El Gobierno de José Antonio Kast restituyó el gabinete de la primera dama, puesto actualmente ocupado por María Pía Adriasola, casi cuatro años después de que fuese eliminado por decisión de Irina Karamanos, la entonces pareja del expresidente Gabriel Boric.

En una resolución emitida el 13 de mayo, y que fue citada por el medio Ex-Ante, el director administrativo de la Presidencia, Julio Feres, "estimó pertinente introducir ajustes a la estructura organizacional, a fin de responder de manera más eficiente y oportuna a los requerimientos institucionales a través de la reincorporación del Gabinete Primera Dama".

Así las cosas, el documento otorga un soporte institucional al trabajo de la primera dama, y establece las funciones a desempeñar por el equipo que la acompaña, encabezado por Miguel Rojas y el jefe territorial, Emilio Silva (ambos del Partido Republicano). Otras integrantes son las periodistas Catalina Ariztía y Paula Elizalde, y la exconstituyente republicana María Gatica.

Su objetivo es prestar asesoría a la primera dama "en todas sus actividades oficiales, sociales y culturales, especialmente en la elaboración y seguimiento de iniciativas en materias relacionadas con la mujer, infancia, familia y adultos mayores; articulación de proyectos sociales y culturales y la colaboración con entidades públicas y privadas que desarrolle en el ejercicio de sus actividades (...); elaboración de discursos y presentaciones; y actividades oficiales nacionales e internacionales de carácter protocolar".

Desde el Gobierno, argumentan que la primera dama es una tradición en nuestro país, y que quien acompañe al Presidente de la República debe tener un rol más relevante, y no limitarse solo a estar presente en eventos institucionales.

Casi todas las fundaciones seguirán al alero de ministerios

La disolución de la coordinadora sociocultural de la Presidencia, que entró en vigencia en diciembre de 2022, también significó repartir a las fundaciones que dependían de ella -Integra, Fundación de las Familias, Prodemu, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (Foji), Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos (MIM) y Chilenter- entre distintos ministerios sectoriales.

Inicialmente, el Gobierno de Kast evaluó qué organizaciones podían volver al alero de la primera dama, pues varias de ellas han enfrentado crisis financieras, pero según La Moneda, Adriasola "ha manifestado su intención de no introducir modificaciones en la actual estructura".

La única excepción es la Foji, ya que Adriasola asumió la presidencia del directorio de esa fundación en marzo pasado.

Wulf destaca labor de Adriasola "identificando brechas"

La Moneda precisó que el foco principal de la agenda de Adriasola ha estado en "temas sociales y humanos, especialmente niñez, familias de acogida, cuidados y también en cómo acompañar mejor a las personas de la tercera edad", intereses que la llevó a forjar una estrecha relación con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Consultada al respecto este jueves, la secretaria de Estado aseveró que "hemos estado trabajando juntas en muchas ocasiones", antes de destacar que "la Primera Dama está haciendo un trabajo muy relevante de identificar brechas y problemas en poblaciones prioritarias: personas con discapacidad; personas mayores; niños, niñas y adolescentes".

"Son tantos los desafíos que tiene nuestro país, que el poder contar con la Primera Dama y su equipo abocados a la superación de la pobreza, y a dar mejores oportunidades a los niños, personas con discapacidad y personas mayores, es algo que queremos respaldar", cerró la ministra.

Ex-Ante da cuenta de que Adriasola y Wulf han realizado numerosas actividades públicas en conjunto, incluidas visitas a hogares de ancianos y desayunos en La Moneda con familias de acogida de menores vulnerables.

Críticas por gasto público y aumento de burocracia

El restablecimiento oficial de este departamento revivió el debate en el Congreso y desató cuestionamientos desde diversos sectores políticos.

La presidenta electa del Frente Amplio (FA), la diputada Gael Yeomans, criticó la determinación señalando que existe una contradicción directa con el discurso inicial del Ejecutivo respecto a terminar con la duplicidad de funciones y reducir los gastos innecesarios del Estado.

Paralelamente, diputadas del Partido de la Gente (PDG) acusaron que la reapertura del gabinete significa un aumento en la burocracia estatal en momentos de mayor estrechez fiscal para el país.