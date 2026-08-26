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Aluvión apocalítico deja unos 100 muertos y 750 desaparecidos en la frontera de Nepal y China

Publicado: | Fuente: Diario AS / EFE
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Cámaras de seguridad captaron el momento en que un gigantesco deslizamiento de tierra arrasó con varias localidades cercanas a la frontera de Nepal con el Tíbet (China) este miércoles, y que de forma preliminar, fue atribuido a un terremoto en la zona.

Uno de los registros difundidos por medios de comunicación muestra a una multitud escapando a medida que el aluvión se aproxima al puerto de Jilong, un cruce fronterizo terrestre en la zona norte del territorio.

Por el momento, en Nepal se contabilizan al menos 95 víctimas fatales y 484 personas desaparecidas, incluidos turistas que viajaron a ese país para participar de una peregrinación religiosa.

En tanto, un primer balance del gobierno chino afirma que al menos tres personas murieron y otras 265 están extraviadas en el condado tibetano de Gyirong.

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