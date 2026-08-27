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Captan accidente de girocóptero que dejó dos muertos en Italia

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Dos personas murieron el miércoles en el norte de Italia, cuando el girocóptero en que realizaban un viaje turístico se estrelló contra los cables de un teleférico, incendiándose inmediatamente.

El hecho fue registrado en video desde tierra, cuando un visitante comenzó a grabar el paso del aparato aéreo por la zona de la represa de Campliccioli, en la región de Piamonte y cercana a la frontera con Suiza.

Los fallecidos, ambos italianos, viajaban en el aparato que, aunque parece un pequeño helicóptero, funciona de otra manera, pues su hélice principal origina el movimiento hacia adelante, y el rotor superior solamente usa el viento para dar sustentación.

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