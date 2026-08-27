Aseguran que rostro de Mega llega a Canal 13 para acompañar a Martín Cárcamo en "Vértigo"

Impacto ha causado en el mundo de la televisión chilena la filtración del nombre que acompañaría a Martín Cárcamo en el regreso del estelar del espectáculo "Vértigo" de Canal 13.

Desde el portal de farándula Infama aseguraron que la exseñal del angelito eligió a Tita Ureta como la compañera de Cárcamo, con la estación llevándose al rostro de Mega para suceder a Diana Bolocco en la conducción del estelar.

La joven periodista y conductora ha sonado con fuerza en los últimos días en el canal de Luksic, que le dio plazo hasta el próximo 31 de agosto para tomar una decisión, informó El Filtrador.

Aquello obligó a la comunicadora, que acaba de convertirse en madre, a solicitar una reunión con los ejecutivos de Mega para discutir su continuidad en la señal de Vicuña Mackenna.

Eso sí, la estación de Inés Matte Urrejola aún no confirma de forma oficial a la conductora del programa, luego de que en las últimas semanas sonaran los nombres de Millaray Viera, Karla Constant y María Luisa Godoy.

Se trata de la gran apuesta de la exestación del angelito para el horario prime, reviviendo el programa que tuvo su último capítulo en junio de 2018 tras la partida a Mega de Diana Bolocco y la salida de Jorge López, el libretista de "Yerko Puchento", emblemático personaje de Daniel Alcaíno.

Tampoco se ha revelado si Alcaino volverá como "Yerko Puchento" en esta nueva etapa del programa.