El rey Harald V de Noruega, internado hace 10 días en el Hospital del Reino de Oslo por una anemia que ha derivado en una infección en la sangre, ha empeorado y se encuentra "muy grave", informó la Casa Real de ese país nórdico.

El monarca, de 89 años, ascendió al trono en 1991, tras la muerte de su padre, Olaf V, y es ampliamente valorado por la sociedad noruega, que se ha sentido vinculada a la realeza por la vida poco pomposa que llevan, el rol de Estado que cumple Harald y su discurso inclusivo, incluso apoyando a la comunidad LGBT.

Casado con la reina consorte Sonja Haraldsen desde 1968, tiene dos hijos: la princesa Marta Luisa y el príncipe heredero Haakon.

Una de las últimas actividades públicas de Harald V fue cuando -con su familia- recibió a la selección de fútbol noruega, tras su existoso Mundial 2026; y a la que ya estaba vinculado cuando protagonizó el video de presentación de los convocados a la cita futbolística.

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