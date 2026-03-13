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Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

George Russell ganó la pole para la carrera al esprint del GP de China

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El británico estará acompañado en primera fila de su compañero, Andrea Kimi Antonelli.

George Russell ganó la pole para la carrera al esprint del GP de China
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El británico George Russell (Mercedes) saldrá primero este sábado en la carrera al esprint del Gran Premio de China, que será el primero con este formato en la temporada 2026.

En la tercera ronda clasificatoria (SQ3) de la clasificación reducida ('sprint shootout'), el actual líder de la clasificación fue capaz de cubrir los 5.451 metros de la pista asiática con un crono de 1:31:520, superando así a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, por unas tres décimas (+0,289).

En la segunda fila de la parrilla se encontrarán el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren), y el piloto que se impuso el año pasado en el esprint en China, el también británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El conductor que ganó el Gran Premio en 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren), se quedó quinto, mientras que el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) tendrá que conformarse con partir desde la octava posición.

Así quedó la grilla

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