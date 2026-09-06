Kimi Antonelli demostró su dominio en casa con histórica conquista del GP de Italia

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), puntero de la Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Italia con una brutal performance que marcó un hecho histórico en el circuito de Monza.

Antonelli partió desde el puesto 19 de la grilla, pero solo le bastaron 18 vueltas para pasar el frente y, finalmente, lograr su séptima victoria en la temporada —y de su carrera— con un tiempo de una hora, 51 minutos, 15 segundos y 281 milésimas.

Con su remontada, el joven corredor de 20 años se impuso a su compañero George Russell (+3.857s) y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull, +14.718s) y se convirtió en el primer local que gana la carrera italiana en 60 años: El último fue Ludovico Scarfiotti en 1966 con Ferrari.

Detrás del podio se ubicaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, seguidos por Lewis Hamilton; único piloto de Ferrari en completar la carrera pues Charles Leclerc se estrelló justo antes de terminar la segunda vuelta.

Más atrás llegaron Pierre Gasly (Alpine), quien arrancó desde una sorpresiva "pole", y Arvid Lindblad (RB). El argentino Franco Colapinto (Alpine) logró puntuar con el noveno puesto y el japonés Yuki Tsunoda (RB) remató décimo.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) terminó 11°, mientras el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) fue 18°. En el fondo, además de Leclerc también debieron abandonar Lance Stroll y Fernando Alonso, en una negativa jornada para la escudería Aston Martin.

Respecto a la tabla, Antonelli lidera con 267, a 66 de Russell y 76 por delante de Hamilton. En el campeonato de constructores, Mercedes es puntero con 468 unidades, escoltado por Ferrari (346) y McLaren (287).

La próxima parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España el domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito de Madrid, a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).