Romería a 53 años del golpe: Masiva marcha en recuerdo de las víctimas de la dictadura

Con una concurrencia de miles de asistentes, se desarrolló este domingo en las calles de Santiago la tradicional romería hacia el Cementerio General, en el marco de las actividades de conmemoración del golpe de Estado de 1973.

La movilización reunió a diversas organizaciones sociales y políticas en un trayecto que generó modificaciones en el flujo vehicular de la capital.

La convocatoria fue impulsada por militantes del Frente Amplio, el Partido Comunista y agrupaciones de derechos humanos, quienes marchan con destino al memorial del Cementerio General, donde se tienen contemplados actos de homenaje y diversas actividades culturales para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La jornada incluyó actos culturales, ofrendas en el memorial y advertencias contra el negacionismo. (FOTO: ATON)

La movilización, que inició su trayecto en las inmediaciones del Metro Los Héroes y avanzó hacia la zona norte de la capital, congregó a familias y militantes que portaron claveles y rosas rojas hasta el Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político.

El homenaje busca recordar a las más de 3.200 víctimas fatales y más de 40.000 personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el régimen cívico-militar.

Reacciones políticas: advertencia por el avance del autoritarismo

Desde el sector político organizador, la diputada Nathalie Castillo (PC) valoró la convocatoria y remarcó la necesidad de preservar las garantías democráticas frente a los desafíos actuales.

"Es un acto de memoria, es un compromiso político, democrático con quienes lucharon, con quienes fueron perseguidos, ejecutados, hechos desaparecer por la dictadura y también con las generaciones que hoy tenemos la responsabilidad de defender la democracia", afirmó la parlamentaria.

La diputada Nathalie Castillo (PC) calificó el acto como "un compromiso político y democrático con quienes lucharon". (FOTO: ATON)

En esta línea, indicó que "este año y los próximos adquieren una fuerza especial: nos encontramos frente a un gobierno encabezado por una derecha de carácter fascista que impulsa una agenda regresiva, autoritaria, represiva, que amenaza derechos y conquistas que costaron años de lucha".

"Creo que es importante alertar esta resistencia democrática frente al avance del autoritarismo y el negacionismo", puntualizó.

Incidentes en el Cementerio General y balance de seguridad

Pese a que las actividades solemnes en el memorial se desarrollaron de forma paralela, en el sector sur y en los exteriores del Cementerio General se registraron algunos disturbios.

Un grupo de aproximadamente 50 encapuchados instaló barricadas y arrojó bombas molotov, piedras y fuegos artificiales contra personal policial.

Efectivos de Control de Orden Público (COP) de Carabineros ingresaron con carros lanzaguas y lanzagases al interior del recinto para disuadir los ataques, los cuales se efectuaban desde el camposanto hacia avenida Recoleta.

Cerca de 50 encapuchados protagonizaron incidentes con bombas molotov y barricadas tanto en avenida Recoleta como en el interior del camposanto. (FOTO: ATON)

El operativo de seguridad, que contempló el despliegue de casi 1.500 funcionarios policiales a lo largo de todo el trazado de la marcha, dejó un balance preliminar de 24 personas detenidas.

De acuerdo con datos oficiales, el 60% de las capturas correspondió a órdenes judiciales vigentes y el 40% restante a delitos en flagrancia.

Producto de los desórdenes, Metro de Santiago debió cerrar temporalmente las estaciones Cementerios y Cerro Blanco de la Línea 2, mientras que el tránsito vehicular por avenida Recoleta se mantuvo totalmente suspendido.