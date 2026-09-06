Tabilo fue autocrítico tras la caída ante Zverev en el US Open: Tengo que trabajar lo mental

El tenista chileno Alejandro Tabilo (28° ATP) realizó una firme autocrítica luego de su caída derrota a manos del alemán Alexander Zverev (2°) en la tercera ronda del US Open en tres sets, apuntando al trabajo y pasar página de cara a los próximos desafíos y la Copa Davis.

"Cuando juego estos partidos, salgo tenso y nervioso. Tuve un comienzo muy malo. No sentía la pelota en absoluto y mi servicio fue pésimo. Cuando no sirvo bien, empiezo a ponerme tenso desde la línea de fondo. Tengo que trabajar el aspecto mental", dijo al medio Clay Tenis.

"Tengo que salir con más ganas de rematar. Lo tenía ahí y sólo tenía que haber sido un poco más agresivo", sumó la primera raqueta nacional.

De todas formas, Tabilo valoró su participación en el US Open, donde por primera vez llegó a la tercera ronda: "Ha sido un torneo muy bueno. Se acerca la gira asiática, donde el año pasado me fue bien, y me gustaría mantener ese impulso".

"Ahora viene lo más importante: la Copa Davis. Volver a casa y prepararnos en tierra batida. Tenemos que darlo todo como equipo", manifestó rumbo a la serie ante España el 19 y 20 de septiembre en el Court Central "Anita Lizana" del Estadio Nacional.