Kimi Antonelli estiró su ventaja en el liderato con una ajustada victoria en el GP de Bélgica

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ratificó su dominio en la temporada 2026 tras adjudicarse el GP de Bélgica, décima fecha del Mundial de Fórmula 1.

En el extenso circuito de Spa-Francorchamps, el líder del campeonato regresó a la senda del triunfo para sumar su sexta victoria del año con un tiempo de 1:24:42.479, superando por casi dos segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó en la segunda ubicación tras haber ganado la fecha anterior.

El podio lo completó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien logró sostener el tercer puesto ante el acoso de Lewis Hamilton (Ferrari), que terminó cuarto.

La jornada fue especialmente amarga para el británico George Russell (Mercedes), quien debió abandonar la prueba. Esto, sumado al cuarto lugar de Lewis Hamilton, hizo que el siete veces campeón del mundo escalase a la segunda posición del Mundial con 159 puntos, desplazando a Russell (157) al tercer puesto.

Antonelli, por su parte, se escapa en la cima con 204 unidades antes del receso hasta el próximo domingo 23 de agosto con el GP de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.