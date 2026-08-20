Max Verstappen puso fin a las especulaciones y renovó con Red Bull

El piloto neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, puso fin a las especulaciones de mercado tras conocerse este jueves, en los días previos al arranque del Gran Premio de Países Bajos, en el que correrá como piloto local, su renovación con Red Bull hasta 2030.

"Oracle Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen continuará en el equipo hasta el final de la temporada 2030 de Fórmula 1, prolongando una de las asociaciones más exitosas y determinantes de la historia de la F1", anunció la escudería austríaca en un comunicado.

Verstappen llegó a Red Bull en 2014 en el programa junior de la compañía y, desde que debutara en la Fórmula 1 con el primer equipo en 2016, ha conseguido levantar cuatro títulos de campeón del mundo consecutivos, el primero de ellos en 2021, con el que consiguió poner fin a la hegemonía de Mercedes y del británico Lewis Hamilton.

Fue uno de los finales de temporada más épicos y polémicos que se recuerdan, en el que el neerlandés consiguió inscribir su nombre en la lista de campeones tras arrebatarle el título en la última vuelta al heptacampeón del mundo en una resalida que ya es historia de la F1.

Desde entonces, 'Mad Max' sumó cuatro coronas consecutivas, dos Campeonatos del Mundo de Constructores y 71 victorias en Grandes Premios, todo ello enrolado en las filas de Red Bull.