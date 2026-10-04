Arrau: A la derecha se les asocia con más seguridad y crecimiento, tenemos una vara alta

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que parte del descontento ciudadano por el manejo del Gobierno en la materia se debe a que a la derecha se le exige más al ser asociada "con más seguridad y crecimiento económico", lo que lleva a tener "una vara alta".

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado abordó los resultados de distintas encuestas de opinión, en que las personas manifestaron que el manejo del Gobierno en seguridad ha sido peor de lo que se esperaba.

"Si usted quiere ver estudios de opinión, llevamos 12 años en torno a 70-80% en la pregunta sobre ¿usted cree que va a aumentar o disminuir la delincuencia? Primera vez en 12 años que caímos a un nivel de un 40%, quebramos la tendencia. Acá hay un plan, trabajo, planificación y gestión. Si seguimos así en muchos de estos indicadores, el próximo año vamos a estar a niveles pre 2018", respondió.

En ese sentido, Arrau apuntó que el "principal indicador en términos de seguridad son los homicidios. El año récord fue el 2022, que tuvimos más asesinados en Chile. Y este año, respecto del anterior, cayó un 14% en los casos policiales al día de hoy. Los ingresos clandestinos, menos 86%. Decomiso de droga, más 60%. Robos con violencia, robos de vehículos, en ese grupo, en torno al 18-20% menos. Esas son las cifras".

"Tenemos una vara más alta"

El titular de Seguridad afirmó que la percepción ciudadana no ha acompañado a la gestión del Gobierno debido a que "esto toma tiempo. Cuando llevamos muchos años de desesperanza, pasamos a lo que está haciendo este gobierno, que es validar el rol de la autoridad, apoyar a las fuerzas de orden que están más activas, más motivadas, con cifras récord de postulantes a las escuelas".

"¿Falta mucho? Muchísimo, porque el nivel de violencia y de crimen organizado que estamos enfrentando no es el mismo que había hace 10 años. Y eso es lo que este país no entendió. Por eso necesitamos nuevas herramientas. Va a tomar tiempo, por supuesto, pero los estudios de opinión ya están mostrando algunos brotes verdes", aseveró.

El exconvencional fue consultado respecto a si cree que existe una vara de medición más alta por ser un Gobierno de derecha o por las expectativas que generaron en campaña: "Por muchas razones, pero también a las derechas, en general, se les asocia con más seguridad, más orden, más crecimiento económico y se les exige más", enfatizó.

"Tenemos una vara alta, está bien que la ciudadanía nos exija mucho, porque la seguridad es la primera urgencia de los chilenos. No poder salir de la casa, ya no es llegar a fin de mes, es llegar vivo a fin de mes la preocupación de muchas personas que están en los 50 polígonos críticos que hemos asignado. He ido a varios de ellos y caminamos con los vecinos. Son situaciones desgarradoras. El desafío es gigantesco", puntualizó.

No obstante, el ministro Arrau dijo que "hay que poner el foco en las cosas positivas. Se aprobó la ley antipelotazos, que es mucho más que eso. La flagrancia aumenta de 12 a 24 horas. Hay que mirar el vaso bastante más lleno, no digo medio, digo mucho más que eso, porque estamos avanzando a un ritmo muy importante gracias a que estas materias cuentan con tremendo apoyo".