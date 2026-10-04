Más de 158 millones de brasileños están convocados a votar en las elecciones presidenciales y legislativas de su país este domingo, con el presidente Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro como los protagonistas y opciones electorales más favoritas para liderar la nación durante el período 2027-2031.

El mandatario emitió su sufragio en São Bernardo do Campo -ciudad que queda a 30 kilómetros de São Paulo- acompañado de candidatos a senadores, el postulante a gobernador Fernando Haddad y la carta a la vicepresidencia, Geraldo Alckmin.

"Estoy confiado en el gobierno que nosotros hicimos. Estoy confiado en las necesidades del pueblo brasileño. Estoy confiado que hicimos mucho y que aún necesitamos hacer mucho más, porque son 500 años de atraso. No se puede hacer lo que no se hizo en 500 años en 10 años", dijo Lula en la instancia.

"Lo que hicimos hasta ahora fue una cosa que para muchos parecía imposible. Nosotros conseguimos recuperar Brasil: controlar la inflación, aumentar el crecimiento y aumentar el salario mínimo. Hicimos una verdadera revolución en la educación del país", sostuvo.

Bolsonaro, en tanto, votó temprano -cerca de las 08:30 de la mañana- en un colegio de Rio de Janeiro: "Brasil no soporta cuatro años más de esto (otro mandato de Lula) y la única alternativa es Flávio Bolsonaro", clamó.

"Estamos con mucha tranquilidad y mucha conciencia. Estoy más que preparado para presidir este país y devolver a las familias el derecho que vuelvan a soñar. Dios los bendiga a todos de corazón y las mentes de todos los brasileños para hacer la cosa correcta. Salgan de casa hoy lo más rápido posible para votar, porque Brasil necesita más que nunca de su propio pueblo para liberarse", expresó.

Si bien en la primera vuelta las encuestas aventajan a Lula por sobre Bolsonaro, una eventual segunda vuelta entre ambos se prevé reñida.

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