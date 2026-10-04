Ernesto Díaz Correa se ofreció para ir a buscar Marcelo Bielsa: "Yo podría hablar con él"

Ernesto Díaz Correa, histórico relator de Cooperativa Deportes, puso sobre la mesa a Marcelo Bielsa como el objetivo que debería tener La Roja para su próximo DT, e incluso se ofreció como intermediario para dialogar con el 'Loco', con quien mantiene una relación de amistad.

"La otra vez dije que había que darle la opción a Nicolás Córdova, pero ahora creo que no es el técnico ideal. La Roja es un barco sin timón en estos momentos y anda a la deriva. Córdova no tiene la jerarquía suficiente para estar con los muchachos y hacer del grupo una unión. Ha sido todo lo contrario", dijo a Redgol.

Al ser consultado sobre Marcelo Bielsa, nuestro relator señaló que "como dijo Borghi, iría caminando a buscarlo. Yo podría hablar con él y decirle que venga, que el fútbol chileno lo está esperando y que él es el único que nos puede sacar adelante, pero necesita una base, saber cuál será el criterio del fútbol chileno".

"Vamos un grupo de amigos de Bielsa de aquí de Santiago y conversamos con él. Le decimos que nos espere", agregó.

El 'Chico Díaz' señaló que "si le plantea la situación como corresponde, si va una persona como Harold Mayne-Nicholls, si van dirigentes con los que él se sienta cómodo, podría volver. Tiene que haber una base sólida en la dirigencia del fútbol chileno para plantearle con claridad lo que se busca. Jugadores hay y muy buenos".

"He conversado con él anteriormente y le cuesta cuando ya estuvo en un lugar. Le cuesta volver a trabajar en un lugar donde le fue bien y tuvo una camada de jugadores extraordinario. Le cuesta muchísimo, pero hay que convencerlo, si es un ser humano común y corriente. Con diálogo y con una propuesta clara se le puede convencer", sumó.

Aunque Bielsa "está en Rosario meditando, relajado después de haber trabajado en Uruguay", Díaz Correa advirtió que "cuando él se va de algún lado, se toma ocho meses aproximadamente para evaluar todo".

"Está la opción de hablar con él, pero depende mucho de quién llegue a la ANFP. Manuel Pellegrini no quiso tomar esto porque no sabe con quién conversar. Necesitamos un entrenador", complementó.