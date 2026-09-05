Pierre Gasly sorprendió con la "pole position" para el GP de Italia

El francés Pierre Gasly (Alpine) dio el golpe en la qualy del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 y saldrá primero en la competencia que se desarrolla en el circuito de Monza.

Gasly, de 30 años, firmó la primera "pole" de su carrera en la F1 al dominar la sesión de calificación en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas en la Q3.

El galo le sacó exactamente 60 milésimas al inglés George Russell (Mercedes), que partirá segundo. El australiano Oscar Piastri (McLaren) arrancará tercero, acompañado en la segunda fila de la grilla por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Más atrás estarán los multicampeones Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). El puntero Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) quedó relegado al séptimo puesto de salida.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), quien llegó a estar tercero de la clasificatoria, acabó a 434 milésimas de Gasly y arrancará octavo, un puesto por delante de Lando Norris (McLaren), vigente campeón de la F1 y ganador de las últimas dos fechas.

Respecto a los otros dos latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el mexicano Sergio "Checho" Pérez (Cadillac) largarán como 11° y 20° en la carrera estelar de este domingo 6 de septiembre a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).