Chile Rugby dio un "buen pronóstico" para Emilio Shea rumbo al Mundial tras exitosa operación

Por medio de un comunicado, Chile Rugby planteó un escenario alentador para Emilio Shea tras la exitosa primera operación tras la lesión multiligamentaria que le provocó el uruguayo Joaquín Myszka el pasado sábado en Talcahuano.

El pilar de Los Cóndores sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial de la rodilla derecha tras un brutal tackle del uruguayo, que recibió una suspensión de 13 partidos.

Luego de la controversia por la fuerte entrada sobre el chileno, y mensajes en redes sociales, se informó que Shea fue operado exitosamente el viernes 4 de septiembre recién pasado, dentro de un programa que considera dos intervenciones "con seis semanas de separación entre ellas".

Chile Rugby señaló que existe un "buen pronóstico" para Shea "en miras a su campaña para (el Mundial de) Australia 2027".

"Con esto, Emilio, su familia, el equipo y todos quienes conforman Chile Rugby, nos abocamos cien por ciento al trabajo de recuperación y apoyo de nuestro jugador", sumó el comunicado.

"Muchas gracias a todos por el cariño y apoyo. Somos Chile y seguiremos luchando por siempre dejar la camiseta en un lugar más alto", cerró el escrito.