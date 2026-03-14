Russell ganó el sprint y Antonelli conquistó una histórica "pole" en el GP de China

Este sábado se desarrollaron la carrera sprint y la clasificatoria del Gran Premio de China de la Fórmula 1, con la escudería Mercedes liderando la previa con las victorias de sus pilotos George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Russell, que viene de ganar la primera fecha del calendario en Australia, se quedó con la prueba rápida de 19 vueltas superando a los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El británico obtuvo los ocho puntos con un cronómetro de 33:38.998, a 00.674s de Leclerc y 02.554s por encima de Hamilton.

El vigente campeón Lando Norris (McLaren), el italiano Andrea Kimi Antonelli -quien fue penalizado con 10 segundos por un toque con Isak Hadjar (Red Bull)-, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).

En el puesto 13 apareció el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), seguido por el argentino Franco Colapinto (Alpine). El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) fue 19° de la sesión.

Antonelli marcó un hito y saldrá primero

Luego fue el turno de la qualy, donde Andrea Kimi Antonelli" se convirtió en el piloto más joven en conquistar una "pole position" en la Fórmula 1, siendo -lógicamente- la primera de su carrera.

El joven piloto cubrió los 5.451 metros de la pista de Shanghai en un minuto, 32 segundos y 64 milésimas, 0.22 segundos por delante de su compañero George Russell.

La clasificatoria también fue una batalla entre Mercedes y Ferrari, pues en la segunda fila de la parrilla estarán Lewis Hamilton (3º) y Charles Leclerc (4º).

Con este logro, Kimi Antonelli se anotó como el más novel "poleman" con 19 años, seis meses y 17 días, rebajando por mucho los 21 años, dos meses y 11 días que tenía Sebastian Vettel cuando ganó la qualy del GP de Italia 2008, cuando corría en la, entonces, escudería Toro Rosso.

En la tercera hilera de largada estarán los conductores de McLaren, el australiano Oscar Piastri (5º) y el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (6º), mientras que Max Verstappen quedó rezagado a la octava plaza de la grilla.

Respecto a los latinoamericanos, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto saldrán 12° y 16° tras quedar fuera en la Q2, mientras "Checo" Pérez saldrá último.

Tras la dos pruebas preliminares, la gran carrera estelar en Shanghai se correrá este domingo 15 de marzo a las 04:00 horas de Chile (07:00 GMT), con 56 vueltas al circuito equivalentes a un recorrido de 305,3 kilómetros.