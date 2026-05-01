"Siempre idolatrado": El recuerdo de la Fórmula 1 a Ayrton Senna tras 32 años de su muerte

Este 1 de mayo, además de iniciar las prácticas para el GP de Miami, la Fórmula 1 conmemoró el 32° aniversario de la muerte del piloto brasileño Ayrton Senna, recordando su legado en el deporte motor.

Ganador de tres mundiales de pilotos, Senna falleció tras chocar en la curva Tamburello del circuito de Imola en el Gran Premio de San Marino 1994; hecho que marcó la historia de la F1.

La máxima categoría del automovilismo compartió algunas fotografías históricas del sudamericano junto a la certera frase "Siempre idolatrado, nunca olvidado".

En una segunda publicación en redes sociales, la Fórmula 1 recordó al "ídolo que nunca se fue" repasando algunos homenajes de fanáticos en los últimos años, pues Senna es "un mito que vive en los fanáticos a donde vaya la F1".