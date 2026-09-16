Uno contra 100: Max Verstappen ganó inédita carrera de karting tras una impecable remontada

El piloto neerlandés y tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, protagonizó un particular y caótico evento de exhibición organizado por Red Bull, en el cual consiguió vencer a nada menos que 100 rivales en una pista de karting especialmente acondicionada en Silverstone.

El desafío, denominado "100 contra Max", reunió a una centena de competidores entre los que figuraban creadores de contenido, streamers, periodistas internacionales y deportistas invitados. Todos ellos contaron con una jornada previa de preparación técnica a cargo del piloto de la academia de Red Bull, Arvid Lindblad, antes de disputar la clasificación que definió la grilla.

El único puesto garantizado desde el inicio fue el del corredor estelar de la escudería austríaca: largó en el casillero 101.

La dinámica de la competencia contemplaba un límite de 30 vueltas o 70 minutos con una regla implacable: todo piloto que fuese sobrepasado por Verstappen quedaba eliminado de forma inmediata y debía ingresar a boxes al terminar la vuelta.

Pese a la evidente diferencia de nivel, el inicio causó asombro: en el primer giro, Verstappen eliminó a 64 competidores para escalar hasta la posición 37, ritmo que obligó incluso a neutralizar la carrera brevemente con bandera amarilla. Para la sexta vuelta ya se encontraba dentro de los diez mejores, y en el giro 14 —a los 30 minutos de competencia— superó a Martens, el dueño de la pole position, para dar por terminada la prueba y adjudicarse el triunfo.

En la competición participó el creador de contenido chileno "Pableke", quien terminó en el puesto 12: "Se intentó. En ningún momento supe que venía Max, no te imaginas que te va a adelantar en tan pocas vueltas. Fui adelantado por Verstappen, pero estoy feliz por la posición", sostuvo.

Tras la peculiar carrera, el neerlandés valoró la experiencia: "No sabía bien qué esperar. Fue muy divertido y caótico. Tuve mucho cuidado en la primera vuelta, pero fue muy entretenido de hacer", señaló.