Caso Bruma: Familiares hallaron restos óseos entre pertenencias de pescadores

Familiares reportaron el hallazgo de restos óseos entre los elementos rescatados durante la búsqueda de los siete pescadores de la lancha Bruma desaparecidos tras el impacto del buque Cobra, ocurrido la noche del 30 de marzo de 2025 en cercanías de la Isla Santa María, en la Región del Biobío.

Al revisar los sacos con el material de trabajo y los objetos recuperados, los parientes de las víctimas del naufragio encontraron las osamentas adosadas a una colchoneta, según informaron este miércoles.

"Se encuentran con restos de una colchoneta, restos de vestuario, un gancho de artes de pesca y un par de guantes. Y dentro de las colchonetas, encuentran un huesito que parece de bacalao, y dos adicionales que parecen ser falanges entre medio de los cordeles derretidos", detalló Claudia Urrutia, vocera de las familias de la Bruma.

Para la afectada, con este hallazgo "está clarito que (desde los equipos investigadores) nunca se perició ni abrieron el contenido. Lo que hicieron fue cortar, sacar los cordeles y dejarlos dentro del maxisaco".

El hecho fue informado a la Fiscalía, que ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI hasta El Dique, en la comuna de Constitución (Región del Maule), donde se encuentra el memorial de la embarcación siniestrada, para levantar las evidencias y analizarlas.