Presupuesto 2027: Oficialismo apunta que proyecto debe ser focalizado en la creación de empleo

El Presidente José Antonio Kast se reunirá este miércoles en La Moneda con los ministros de Interior y Hacienda, además del director de la Dipres, para definir los marcos del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que será presentado al Congreso; en paralelo, a la petición del oficialismo para que este sea enfocado en la creación de empleo.

La actual Administración recibió el país con un desempleo de 8,9%, índice que en la actualidad bordea el 9,5%. En esa línea, parlamentarios oficialistas piden que el plan de Presupuesto 2027 se enfoque en la generación de puestos de trabajo.

"Las cifras de desempleo son demasiado altas como para estar en una inacción o esperar que las reformas que se están proponiendo empiecen a funcionar. Tenemos que hacer fuerza para que el Gobierno incorpore en ese presupuesto todos los proyectos y todas las glosas necesarias que favorezcan un incentivo al empleo, al desarrollo de proyectos", afirmó el diputado Mario Olavarría (UDI).

En una línea similar, el diputado Diego Schalper (RN) planteó que "la ejecución de un plan en materia laboral se va a expresar en la Ley de Presupuesto, donde el interés es que haya proyectos de obras públicas apalancados, ya sea en los municipios, los gobiernos regionales, o adelantar ciertas obras que permitan generar empleo, además de la reactivación del mercado inmobiliario".

Poduje: Podemos cooperar, pero necesitamos más de los que nos dieron

Bajo ese contexto, las carteras de Obras Públicas y Transportes, Vivienda y Trabajo tendrán un rol clave en la ejecución de obras y programas. Sin embargo, desde Vivienda, el ministro Iván Poduje planteó que necesitan disponer de los recursos necesarios.

"Nosotros podemos cooperar hasta con 220.000 empleos. Lo que necesitamos es un poquito más de lo que nos dieron. Pero esa definición como la toma el Presidente, y nadie más que él, yo prefiero mantenerla en reserva hasta que él la tome. Nosotros hicimos una propuesta y el Presidente es el que zanja este tema. Espero que se haga pronto, pero ya está nuestra propuesta", aseveró Poduje.

Por su parte, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reparó en que "no tenemos la mejor de las situaciones económicas en el país. El foco de este presupuesto va a estar en atender en tiempo y forma los requerimientos sociales de las personas y también dar un énfasis especial en ministerios claves para la generación y desarrollo de proyectos de infraestructura que puedan ayudar a generar puestos de trabajo".

Diputado Cuadrado emplazó a Justicia a cumplir con obligaciones en materia de derechos humanos

En medio de las discusiones sobre el Presupuesto, la derecha suele echar mano al financiamiento que se entrega a sitios de memoria, cuya participación en el proyecto es marginal e incluso simbólica.

En ese sentido, el diputado Carlos Cuadrado (PS), integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, emplazó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a cumplir con las obligaciones en materia de DD.HH.

"Hemos tenido reuniones en la Comisión de Derechos Humanos tanto con el ministro como con el subsecretario, se nos ha dicho que tienen voluntad manifiesta y verbal de mantener los sitios de memoria y avanzar. Por lo tanto, yo me quedo con las palabras de quienes tienen a cargo esos temas y no las palabras del ministro Quiroz, que tanto daño ha causado a Chile", señaló.

Ante la posibilidad de que Hacienda tome la decisión de cortar los recursos, Cuadrado afirmó que "confío en la valentía de los ministros que defienden sus carteras. Y tenemos ejemplos como Poduje o la ministra Chomalo, que le han plantado cara al descaro del ministro Quiroz en el manejo de los números".