Verstappen logró su primera "pole position" del año en el GP de Baréin

El multicampeón Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero por primera vez en la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras ganar la qualy del Gran Premio de Baréin, que se disputará en el circuito de Sepang en Malasia debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente.

Verstappen logró el primer puesto de largada al dominar la calificación con un Q3 de un minuto, 35 segundos y 130 milésimas, 298 milésimas menos que el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El otro Red Bull, del francés Isack Hadjar, marcó el tercer tiempo de la cronometrada principal, pero arrancará octavo a raíz de una sanción de cinco posiciones, por cambiar elementos en la unidad de potencia de su monoplaza.

Así, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), sólido puntero del Mundial de pilotos, se quedó con la tercera ubicación en la parrilla, acompañado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la tercera hilera arrancarán los dos McLaren, del inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, sexto en parrilla. Más atrás aparece el inglés George Russell (Mercedes), escolta de Antonelli en la tabla,

Saltando a los latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto partirá décimo, el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) arrancará 20° y el argentino Franco Colapinto (Alpine) largará desde el fondo, en el penúltimo puesto, por un castigo tras el accidente que protagonizó el pasado fin de semana en Azerbaiyán.

La carrera, prevista a 56 vueltas para un recorrido de 310,4 kilómetros, se disputará este domingo 4 de octubre a las 04:00 horas de Chile (07:00 GMT).