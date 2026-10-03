PDI desbarató banda narco peruana que exportaba droga a Hong Kong

La PDI desarticuló una banda criminal peruana que se dedicaba al narcotráfico y exportaba droga a Hong Kong mediante vuelos comerciales.

El grupo internaba sustancias ilícitas desde pasos no habilitados en el norte de Chile y, posteriormente, la trasladaban a un domicilio ubicado en La Pintana usado como centro de acopio.

Allí, preparaban y ocultaban la mercadería en maletas de doble fondo, con el fin de enviarlas en aeronaves en dirección a China.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI ejecutó una orden de entrada y registro al mentado inmueble, incautó más de seis kilos de clorhidrato de cocaína y detuvo a cuatro personas: tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad peruana y con situación migratoria regular.

El subprefecto Sergio Paredes, jefe de la brigada de la PDI en el Aeropuerto, se refirió al modus operandi de la estructura criminal: "A través de diversos procesos, modificaban maletas y las entregaban -o pretendían entregarlas- a personas para que viajen con ellas".

"En este caso que estamos investigando y logramos detectar, esta droga tenía como destino final Hong Kong (...). Se pudo determinar la presencia de clorhidrato de cocaína adosada a las paredes internas de la maleta; corresponden a seis kilos 300 gramos" de cantidad incautada, cifró.