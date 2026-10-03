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Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI desbarató banda narco peruana que exportaba droga a Hong Kong

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Internaba las sustancias a través de pasos no habilitados en el norte de Chile y las trasladaba a un inmueble en La Pintana.

Allí, adosaba la mercancía en maletas de doble fondo, que luego enviaba a través de vuelos comerciales.

PDI desbarató banda narco peruana que exportaba droga a Hong Kong
 ATON (archivo)

Fueron detenidos cuatro personas de nacionalidad peruana: tres hombres y una mujer que tenían su situación migratoria regular, y se incautaron seis kilos 300 gramos de clorhidrato de cocaína.

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La PDI desarticuló una banda criminal peruana que se dedicaba al narcotráfico y exportaba droga a Hong Kong mediante vuelos comerciales.

El grupo internaba sustancias ilícitas desde pasos no habilitados en el norte de Chile y, posteriormente, la trasladaban a un domicilio ubicado en La Pintana usado como centro de acopio. 

Allí, preparaban y ocultaban la mercadería en maletas de doble fondo, con el fin de enviarlas en aeronaves en dirección a China.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI ejecutó una orden de entrada y registro al mentado inmueble, incautó más de seis kilos de clorhidrato de cocaína y detuvo a cuatro personas: tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad peruana y con situación migratoria regular. 

El subprefecto Sergio Paredes, jefe de la brigada de la PDI en el Aeropuerto, se refirió al modus operandi de la estructura criminal: "A través de diversos procesos, modificaban maletas y las entregaban -o pretendían entregarlas- a personas para que viajen con ellas".

"En este caso que estamos investigando y logramos detectar, esta droga tenía como destino final Hong Kong (...). Se pudo determinar la presencia de clorhidrato de cocaína adosada a las paredes internas de la maleta; corresponden a seis kilos 300 gramos" de cantidad incautada, cifró.

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