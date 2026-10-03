Presupuesto: Diputados UDI ven con "profunda preocupación" los recortes en educación

La bancada de diputados UDI emitió una declaración pública en la que expresaron "profunda preocupación" por la disminución de recursos en materia de educación, luego de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 por parte del Gobierno.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la disminución de recursos destinados a dos importantes políticas educacionales: los Liceos Bicentenario, que se han convertido en un verdadero faro para miles de familias de clase media y de menores ingresos, promoviendo el mérito, el esfuerzo y la excelencia", señala la misiva.

Asimismo, los parlamentarios gremialistas apuntaron a los recortes de "las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones, fundamentales para evitar que las diferencias económicas se transformen también en brechas digitales y educacionales".

"Si bien manifestamos nuestro firme respaldo al Presidente José Antonio Kast y a su Gobierno en el complejo desafío de ordenar las finanzas públicas, producto del pésimo e irresponsable manejo de la administración anterior, consideramos indispensable distinguir entre los gastos que pueden reducirse o ser eliminados y aquellas políticas públicas que han significado una oportunidad real y concreta para millones de chilenos", enfatiza el comunicado.

Por lo anterior, los diputados UDI indicaron compartir "plenamente la necesidad de avanzar hacia un Estado más austero y eficiente, pero creemos que dicho esfuerzo requiere establecer prioridades, focalizar los recursos y garantizar que cada peso sea destinado de manera correcta".

En la misma línea, la diputada Flor Weisse sostuvo que el programa "ha sido un avance importante para los estudiantes y sus familias, porque no se trata sólo de entregar un computador, sino de entregar tecnología y disminuir las brechas digitales".

"Si hay que recortar y rebajar, hay otras partidas donde se puede hacer, como por ejemplo el INDH", agregó.

La declaración va en línea con el recientes cuestionamiento que expresó el diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la Comisión de Educación en la Cámara, tras el anuncio del fin del programa Junaeb "Yo elijo mi PC": "Entendemos que el país está pasando por una estrechez económica, pero esto no puede ni debe ser a costa de programas exitosos en el ámbito educacional", manifestó ayer.

En tanto, la diputada RN Ximena Ossandón considera que "los Gobiernos tienen el derecho a evaluar si las cosas están funcionando. En el caso del PC, yo no escuchado a nadie que haya dicho cuál haya sido su impacto positivo en el aprendizaje en aquellos niños".

"Decir que cada programa se transforma en un derecho me parece muy peligroso, ya que el día de mañana nadie podrá hacer ma´s programas, porque todos serán derechos", fustigó.

Oposición invita a ministra Arzola a "dejar de entender a la educación como un área para ahorrarse unos pesitos"

En la oposición, en tanto, la diputada FA e integrante de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, invitó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, "a revisar los datos que se tienen en este programa".

"En las plataformas públicas de la Dipres, se evalúa bastante bien esta entrega de computadores, además de la importante valoración que tiene entre las familias chilenas", sostuvo.

"Invitaría a la ministra a informarse y a dejar de entender la educación chilena como un área para ahorrarse unos pesitos y empezar a comprenderla como un área fundamental de la vida, como una inversión", expresó la parlamentaria.

Su par del PC, Daniela Serrano, manifestó que, "hablando en un contexto sobre todo de la automatización y la IA, uno no puede entender por qué el Gobierno está en contra de cerrar brechas de herramientas y brechas digitales de aprendizaje entre los estudiantes".