[VIDEO] Leclerc sufrió aparatoso accidente en la segunda vuelta del GP de Italia

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 tuvo un turbulento inicio este domingo en Monza, pues el piloto Charles Leclerc (Ferrari) sufrió un accidente justo antes de completar la segunda vuelta de la carrera.

El monegasco se salió de la pista en la Curva Alboreto, previa a la recta de meta, estrellándose lateralmente contra la barrera.

Aunque el corredor salió ileso, los daños en su monoplaza lo dejaron fuera de competencia de inmediato. Leclerc quedó visiblemente frustrado por el imprevisto temprano. La carrera se reaundó tras cerca de 40 minutos.

- Así fue el momento: