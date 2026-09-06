Romería a 53 años del golpe: Marcha hacia el Cementerio General activa desvíos de tránsito

Con una concurrencia de miles de asistentes, se desarrolla este domingo en las calles de Santiago la tradicional romería hacia el Cementerio General, en el marco de las actividades de conmemoración del golpe de Estado de 1973.

La movilización reúne a diversas organizaciones sociales y políticas en un trayecto que genera modificaciones en el flujo vehicular de la capital.

La convocatoria fue impulsada por militantes del Frente Amplio, el Partido Comunista y agrupaciones de derechos humanos, quienes marchan con destino al memorial del Cementerio General, donde se tienen contemplados actos de homenaje y diversas actividades culturales para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Plan de contingencia y cortes de tránsito en la capital

Debido a la magnitud del desplazamiento por arterias neurálgicas de Santiago y Recoleta, personal de Carabineros desplegó un operativo especial -con cerca de 1.500 uniformados- para resguardar la seguridad y canalizar el flujo vehicular hacia rutas alternativas.

Al respecto, la teniente Nicole Barrera, de la Prefectura Tránsito y Carreteras de Carabineros, confirmó que "este domingo se realizarán distintos desvíos de tránsito con motivo de la romería al interior del Cementerio General".

"Hacemos un llamado a planificar tu viaje considerando los desvíos desde Avenida Matta hasta Avenida Dorsal, y desde Avenida España hasta Manuel Montt", informó el funcionario policial.

La columna avanzó por el centro de la capital con destino a las actividades culturales en el Cementerio General. (FOTO: ATON)

Ejes afectados y duración de las medidas

El recorrido genera restricciones en ambos sentidos del eje Alameda-Providencia, específicamente en el tramo comprendido entre Almirante Latorre y Salvador, obligando a los servicios del sistema de transporte público Red a modificar temporalmente sus trazados habituales.

Asimismo, se mantienen interrupciones en calle San Antonio -a la altura de Santo Domingo- y a lo largo de Avenida Recoleta, considerada la arteria clave de acceso al camposanto.

Las autoridades informaron que las suspensiones de tránsito se aplicarán de forma dinámica conforme avance la columna de manifestantes, proyectando su normalización hacia las 15:30 horas.

Intervención policial y disturbios en el eje Recoleta

Aunque la mayor parte de las personas que recorrieron el centro de Santiago lograron ingresar pacíficamente al recinto para participar en actos culturales y de homenaje, se produjeron desórdenes en puntos específicos del trazado.

Los incidentes de mayor consideración tuvieron lugar en avenida Recoleta, en el tramo cercano al cerro Blanco, entre Santos Dumont y calle Unión, a escasas cuadras del ingreso principal al camposanto.

Un contingente cercano a los 1.500 efectivos policiales fue dispuesto para resguardar la tradicional romería conmemorativa. (FOTO: ATON)

En ese sector, personal de Control de Orden Público desplegó vehículos blindados lanzaguas y lanzagases para dispersar a un grupo de al menos 50 individuos encapuchados.

Estos últimos atacaron a las fuerzas policiales mediante el lanzamiento de fuegos de artificio, bombas de estruendo y artefactos incendiarios de tipo molotov.

Protección de infraestructura y desarrollo de homenajes

Paralelamente, los desmanes registrados en el frontis del cementerio fueron atribuidos a una fracción minoritaria de manifestantes.

Al interior del recinto, el grueso de la convocatoria se congregó en completa normalidad para desarrollar las actividades conmemorativas y presentaciones artísticas en memoria de las víctimas, las cuales fueron programadas para extenderse durante la tarde.