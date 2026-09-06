FIFA confirmó que Infantino seguirá con su candidatura a la reelección

Más allá de que diversas federaciones nacionales le retiraron su apoyo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, continuará con su candidatura a la reelección, según confirmó un portavoz de la institución.

"El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección", señalaron a la agencia internacional AFP.

Infantino ha sido un foco de polémica por el fallido plan de crear una empresa con inversores privados externos para comercializar los torneos FIFA, con la Copa del Mundo masculina como estandarte.

Aquel proyecto llamado FIFA Forward Enterprise tomó por sorpresa al mundo del fútbol, pues se reveló a través de la prensa. La situación generó comunicados negativos por parte de la UEFA, Concacaf y AFC.

Posteriormente, federaciones nacionales como las de Italia, Nueva Zelanda, Escocia, Suecia, Noruega, Finlandia, Irlanda, Gibraltar, entre otras, retiraron públicamente su apoyo a Infantino. Incluso, la UEFA alista una denuncia penal contra el dirigente suizo.

Pese a la gran controversia, y un nuevo plan para hacer negocios con un "mega Mundial sub 15", Infantino será uno de los candidatos en el congreso de la FIFA a realizarse en Marruecos en marzo de 2027.