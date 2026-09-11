[VIDEO] Violento accidente en la Fórmula 2 provocó fuego y bandera roja en Madrid

Un momento de máxima tensión se vivió este viernes en la Fórmula 2, luego de que el piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) protagonizara un fuerte choque durante la única sesión de entrenamientos libres en el circuito semiurbano de Madrid, escenario del Gran Premio de España.

El incidente se produjo a la salida de la curva 19 del trazado madrileño, momento en el que el corredor perdió el control de su vehículo e impactó violentamente con la parte trasera contra el muro de contención.

La fuerza del choque provocó que la parte posterior del monoplaza se encendiera en llamas de forma inmediata, obligando a las autoridades a desplegar la bandera roja para detener la tanda por seguridad.

Pese a la espectacularidad de las imágenes, Inthraphuvasak logró descender del automóvil por su propio pie y fue asistido preventivamente por el personal médico, sin presentar lesiones de gravedad.