Monckeberg y la no conmemoración oficial del 11: "En algún minuto tenía que ocurrir"

Cristián Monckeberg respaldó este viernes en El Primer Café la decisión del Presidente José Antonio Kast de no realizar actos oficiales de conmemoración del golpe de Estado de 1973.

El 11 de septiembre "es una fecha que puede enredar al sector que hoy día gobierna -que es mi Gobierno- porque pueden salir opiniones diversas, distintas, complejas", señaló en Cooperativa el extimonel RN.

Desde este punto de vista, "es una decisión pragmática, que representa lo que el propio Presidente ha señalado respecto de mirar hacia adelante, que (por lo demás) no significa olvidar, no significa no reflexionar, dar una opinión ni tampoco es silencio como si esto no hubiese pasado".

Al mismo tiempo, reflexionó el exministro, "la decisión que se adoptó (en esta ocasión) en algún minuto tenía que ocurrir, porque en algún minuto algún Presidente o Presidenta iba a que tener que tomar esta decisión de que (el golpe) dejase de ser una fecha de recuerdo institucional".

"En algún minuto tenía que ocurrir, y a lo mejor éste era el minuto (adecuado para) que ocurriese. ¿Significa eso olvidar nuestra historia? No, por ningún motivo, porque todos sabemos que cuando uno olvida la historia, los errores se repiten parecidos", pero desde la visión del actual Ejecutivo, "es una decisión pragmática, correcta y muy respetable", que "no significa ningunear la fecha", insistió.

Piñera "habló fuerte y sacó roncha"

Cristián Monckeberg sí reconoció que lo resuelto por Kast contrasta "totalmente" con la actitud de Sebastián Piñera, cuya "manera de abordar esta fecha fue distinta, más significativa, más institucional, en la lógica de lo que histórica y tradicionalmente se estaba haciendo".

"No olvidemos que el Presidente Piñera tenía una mirada muy distinta a muchos del sector en esta materia, y marcó un discurso fuerte, habló de cómplices pasivos" durante la conmemoración de los 40 años del quiebre institucional, en 2013.

"Yo estaba de acuerdo (con ese planteamiento), pero había otros que no estaban muy de acuerdo, y (el episodio) fue bastante intenso y convulsionado... Fueron palabras que sacaron roncha, que no cayeron nada de bien en muchas personas", recordó el también exdiputado y ex constituyente.