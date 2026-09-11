Sánchez: Habrá gente que tiene detenidos desaparecidos; yo tengo familiares víctimas de la reforma agraria

El diputado republicano Luis Sánchez defendió en El Primer Café la decisión de José Antonio Kast de no realizar actos oficiales de conmemoración del golpe de Estado, como una forma de "poner atajo a la división" entre los chilenos.

El 11 de septiembre "es una fecha que nos divide como chilenos, seamos sinceros, y la vocación del Presidente Kast y del actual Gobierno es poner el foco en las verdaderas urgencias sociales y tratar de construir unidad dentro del país, especialmente en las cosas esenciales; o sea, que logremos superar los conflictos y beligerancias del pasado", argumentó Sánchez en Cooperativa.

"Ésta es una fecha sobre la que existen visiones contrapuestas. Han pasado ya más de 50 años desde el año 73, tenemos miradas distintas y no porque unos sean más o menos ignorantes (que otros), sino porque tenemos historias familiares distintas", reflexionó.

"Yo no estaba vivo en la época, pero me crié con las historias de mis abuelos, con las historias de mis papás. (...) Habrá gente que tiene familiares detenidos desaparecidos; yo, personalmente, tengo familiares que fueron víctimas de la reforma agraria. O sea, todos tenemos historias en esto, y la posición de cada uno está influida por su historia", explicó.

Señaló, en este aspecto, que "con Salvador Allende, llegaban algunos caballeros a punta de rifle a tratar de sacar a las familias de sus casas (en el campo)".

"A eso me refiero cuando hablo de que todos tienen sus historias familiares y sus traumas del pasado, pero el momento que vivimos hoy es distinto, y por eso creo valioso que tengamos un Presidente que toma la decisión de no utilizar la plataforma de La Moneda para reivindicar determinadas posiciones y visiones históricas, que (en todo caso) pueden ser muy válidas", continuó.

Resaltó que "el Presidente podría, eventualmente, haber usado esta fecha para reivindicar nuestra visión respecto de la historia, pero no lo hace", y con ello "cambia, de cierta forma, y con mucha visión, la lógica; reconociendo que debemos buscar los temas que nos unen, como la reconstrucción económica y de seguridad del país".

"La decisión que ha tomado el Presidente de la República no es desconocer todos los hechos que ocurrieron entre el 73 y el 89, sino decir tenemos que ponerle atajo en algún momento a esta división que vive el país entre quienes tenemos una visión respecto de esa historia y quienes tienen otra, y todos con nuestros fundamentos, con nuestras historias. Es una decisión importante, sin duda, (pues) cambia la historia reciente" respecto al abordaje de esta fecha. Yo la comparto", enfatizó.

Eyzaguirre: "Yo viví las dos cosas"

El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) intervino señalándole al republicano que "uno puede tomar partido, pero reafirmar la centralidad de la democracia y el que nunca es aceptable tomar las armas para imponer un criterio político".

"Ya que el diputado Sánchez recuerda situaciones familiares... esto me da un poquito de pudor decirlo, pero yo tengo una historia muy rara: a mi familia le expropiaron el campo, porque yo tenía una familia latifundista. Y a la vez, durante el gobierno militar, me mataron amigos: la DINA me mató amigos. Por eso es que yo siempre tengo la obsesión en contra de los extremos", contó Eyzaguirre.

"Es dramático por ambas partes", admitió Sánchez.

"Bueno, entre expropiar un campo y matar a alguien hay una pequeña diferencia, ¿no?", acotó la conductora Cecilia Rovaretti.

"Sí, cosas completamente distintas. Y lo y viví las dos cosas, te puedo decir", señaló el economista.