Impactante accidente en Monza: Monoplaza de Gerrard Xie salió volando en la Fórmula 3

Un impactante accidente protagonizó el piloto chino Gerrard Xie durante la carrera sprint de la Fórmula 3 disputada este sábado en Monza, luego de que su monoplaza saliera por los aires tras un contacto con el surcoreano Woohyun Shin en la primera variante del trazado italiano.

El incidente se produjo en la vuelta 10, cuando Xie llegó a la primera curva y terminó tocándose con el auto de Shin. El vehículo del competidor de DAMS Lucas Oil se elevó de manera violenta, atravesó la zona de la chicana y terminó impactando contra las barreras, provocando la intervención del Safety Car.

Pese a la espectacularidad del choque, tanto Xie como Shin pudieron salir de sus monoplazas y se encontraban en buenas condiciones. La carrera pudo continuar posteriormente y terminó con la primera victoria en la categoría del japonés Taito Kato, mientras Freddie Slater amplió su ventaja como líder del campeonato.