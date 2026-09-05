Universidad Católica informó lesión de Eugenio Mena antes del duelo con Everton

Universidad Católica oficializó este sábado la lesión del lateral Eugenio Mena, quien sufrió un esguince de rodilla y apareció entre las bajas médicas del plantel antes del compromiso frente a Everton por la fecha 22 de la Liga de Primera.

A través de su parte médico, Cruzados incluyó al experimentado futbolista nacional en una lista que también tiene a Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga, ambos con lesiones de ligamento cruzado anterior; Jeffrey Sekgota, con una fractura de tobillo operada; Gary Medel, con tendinopatía aquiliana; Juan Ignacio Díaz, con pubalgia; y Juan Francisco Rossel y Darío Melo, ambos con meniscopatías de rodilla.

En el caso de Mena, Universidad Católica solo informó que presenta un "esguince de rodilla", sin entregar detalles sobre el grado de la lesión ni establecer un plazo para su regreso a las canchas.