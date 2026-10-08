FIA ratificó a Chile en el calendario del Mundial de Rally 2027

A solo cuatro semanas de la exitosa quinta edición disputada en la Región del Biobío, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó el calendario para la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Rally (WRC), ratificando a Chile como una de sus sedes estelares.

La competencia nacional, que estará bajo la gestión de los nuevos promotores de la empresa Cosmobilis, presentará una modificación clave: no se correrá en septiembre, sino a comienzos de noviembre. Con este cambio, el WRC Rally Chile Biobío ocupará el 14° y penúltimo lugar del certamen (cerrando la gira sudamericana), abriendo la atractiva posibilidad de que el título mundial se defina en territorio chileno.

La temporada 2027 marcará un quiebre en el reglamento técnico. El campeonato prescindirá de los actuales vehículos de la categoría Rally1 para dar protagonismo a los autos Rally2, una configuración que —según la organización local— fomentará grillas más numerosas y carreras mucho más ajustadas.

Con esta confirmación, Chile alcanzará seis ediciones mundialistas y se consolidará como uno de los países fuera de Europa con mayor presencia reciente en el circuito, igualando a Japón y quedando únicamente por detrás de Kenia (Rally Safari).

Felipe Horta, productor general del WRC Rally Chile Biobío, valoró la designación y puso el foco en los fanáticos:

"Estoy feliz, lleno de gratitud, dando gracias a Dios porque nuevamente nuestro país ha sido ratificado para albergar el Campeonato del Mundo (...) Quiero aprovechar de agradecer al público, pues su comportamiento ha sido uno de los grandes argumentos para que la FIA y el WRC nos designaran. Tenemos el mejor público y los mejores caminos del mundo".