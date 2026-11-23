Un grupo de 63 figuras de centroizquierda suscribió la declaración "Existe una alternativa", en la que propone un nuevo acuerdo social para recuperar el crecimiento económico y enfrentar la polarización.

El texto convoca a socialistas, socialcristianos, liberales, regionalistas y ecologistas, y llama a "iniciar desde ya un nuevo diálogo con la derecha democrática".

Entre los firmantes están Mario Marcel, Isabel Allende, Alberto Undurraga y Andrés Velasco. La declaración recoge la experiencia de las fuerzas que se unieron para recuperar la democracia y plantea que hoy el sector debe renovar sus ideas, convocar a dirigentes jóvenes y reconstruir mayorías.

Sus autores descartan que la iniciativa busque fundar una coalición electoral o anticipar una alianza de gobierno.

"Hay que crecer y distribuir, a la vez", afirman al proponer una asociación entre el Estado y el sector privado en torno a una estrategia nacional de desarrollo. También llaman a fortalecer a las regiones y los municipios, definen la seguridad como "un derecho social elemental" y promueven reformas graduales respaldadas por mayorías amplias.

En materia de democracia y derechos humanos, los firmantes califican de dictadura al régimen de Augusto Pinochet y aplican la misma definición a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, así como al de Nayib Bukele en El Salvador.

La ausencia del Frente Amplio y el Partido Comunista

En El Primer Café de Cooperativa, Luis Ruz (DC), uno de los firmantes y presidente del directorio de Democracia y Comunidad, fue consultado por la ausencia de firmas del Frente Amplio y del Partido Comunista.

"Yo he tenido la posibilidad de interactuar con algunos dirigentes del Frente Amplio y en los contenidos ha tenido buena aceptación", afirmó.

Ruz explicó que la invitación busca "abrir un diálogo con los propios, pero también con los que están allá o con los cuales no hemos compartido el camino".

Sobre eventuales pactos con el FA y el PC, sostuvo que "lo electoral a Dios gracias hoy día no es la premura, no es la urgencia; eso se discutirá a dos años plazo".

Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, recordó que varios firmantes coincidieron con el FA y el PC en su respaldo a la propuesta de la Convención Constitucional de 2022. A la luz de la declaración, preguntó: "¿Vamos a tener dos proyectos de izquierda?".

Guillermo Pérez, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, echó de menos propuestas concretas para facilitar los acuerdos, pues, a su juicio, "la estructura del sistema político incentiva que los políticos no busquen acuerdos".

Para el socialista Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, el principal desafío está en "el vínculo entre esta élite que somos o que representamos y el mundo popular, el mundo de los jóvenes".