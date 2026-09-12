Oliver Solberg se afianzó como líder del Rally del Biobío

El piloto sueco Oliver Solberg (Toyota) mantuvo este sábado el liderato de la clasificación general en el penúltimo día del Campeonato Mundial de Rally (WRC Chile), en la región del Biobío al adjudicarse la SS12, el tramo más extenso con 28,31 kilómetros, tras cronometrar 16 minutos, 26 segundos y 6 décimas, superando por 3 segundos a su compañero de equipo, Elfyn Evans.

Con estos resultados, Solberg encabeza la general con un tiempo acumulado de 2 horas, 17 minutos y 9 segundos. Evans marcha segundo a 19 segundos de distancia, mientras que el nueve veces campeón del mundo, el francés Sébastien Ogier, se ubica a solo 20 segundos del líder, dejando una emocionante lucha abierta de cara a la jornada final.

La fecha sabatina también estuvo marcada por la neutralización con bandera roja del tramo Lota 2. La detención se debió a un fuerte choque a alta velocidad en el kilómetro 8,2 sufrido por la dupla escandinava de Calle Carlberg y Jorgen Eriksen, líderes de la categoría Junior, quienes debieron recibir asistencia médica.

La definición de este domingo contempla la disputa de las pruebas especiales de Carampangue, Biobío y el decisivo Power Stage. La cita en Concepción congrega a una cifra récord de 56 tripulaciones inscritas, distribuidas en cuatro clases y cinco categorías mundialistas.

La región del Biobío acoge la fecha del WRC por quinta ocasión desde su debut en 2019, consolidándose como una de las paradas más atractivas del circuito tras su retorno en 2023 y habiendo sido, hasta la reciente incorporación de Paraguay, la única fecha en Sudamérica.

A diferencia de otras temporadas, el título mundial de pilotos no se coronará matemáticamente en suelo chileno. Tras el cierre en el Biobío, el campeonato continuará su calendario con las paradas restantes en Cerdeña (Italia) y Arabia Saudí.