La UC superó con lo justo a Palestino y sigue firme en la carrera por el "Chile 2"

Universidad Católica siguió en su carrera de victorias después de imponerse con un apretado 2-3 a Palestino en La Cisterna, en un resultado que mantuvo al cuadro cruzado en el subliderato y con una leve ventaja en la lucha por el "Chile 2" para la Copa Libertadores.

Antecedido por buenos resultados como forastero, la escuadra precordillerana sacó tempranera ventaja con una gran definición de Fernando Zampedri (2') apenas comenzó el encuentro.

De ahí, el equipo de Daniel Garnero mantuvo la presión y aumentó mediante Diego Corral (22'). Si bien, Enzo Roco descontó de cabeza y marcó la "ley del ex" (29') para los locales, no pareció complicarse el panorama para la visita.

En el complemento, el conjunto "árabe" alcanzó la igualdad a través de una volea letal de Joe Abrigo (57'), pero una patada de Ronnie Fernández sobre el "Toro" volvió a complicar el panorama.

Cristián Garay acudió al VAR y sin tardanza sancionó el penal. Aquello le permitió a Zampedri alcanzar su vigésimoquinta conquista (73') en Primera División y la número 35 en todo lo que va de año.

En la recta final del compromiso, el elenco forastero resistió los embates del "Tino" y estuvo cerca del cuarto gol, pese a que su máximo artillero debió retirarse tras un pisotón (89'), aguantó para llevarse la victoria.

Con este resultado, Universidad Católica sumó 42 puntos para afianzarse en el segundo casillero antes de entrar en un receso y disputar la Copa Chile, donde visitará a Unión La Calera el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas por la ida de octavos de final.

Mientras que Palestino se estancó en el quinto lugar con 36 unidades y tendrá que esperar el retorno del torneo para visitar a Deportes Limache el domingo 11 de octubre a las 20:00 en Quillota.

Ficha de Palestino vs. Universidad Católica

PALESTINO (2): Sebastián Pérez, Bryan Carrasco [C], Antonio Ceza (Albert Gómez, 90+2'), Enzo Roco, Dilan Zúñiga, Dylan Glaby, Marcelo Eggel (Ian Alegría, 46'), Sebastián Gallegos (Gonzalo Tapia, 75'), Joe Abrigo, César Munder, Ronnie Fernández (Francisco Montes, 75'). DT: Guillermo Farré.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Vicente Bernedo, Sebastián Arancibia (Bernardo Cerezo, 82'), Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas, Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (Agustín Farías, 61'), Diego Corral (Martín Gómez, 62'), Matías Palavecino (Jimmy Martínez, 82'), Justo Giani, Fernando Zampedri [C] (Nicolás L'Huillier, 90+2'). DT: Daniel Garnero.

GOLES: 0-1: 2' Fernando Zampedri (UC); 0-2: 22' Diego Corral (UC); 1-2: 29' Enzo Roco (PAL); 2-2: 57' Joe Abrigo (PAL); 2-3: 73' Fernando Zampedri, de penal (UC).

TARJETAS AMARILLAS: 47' Fernando Zuqui (UC), 53' Cristián Cuevas (UC), 55' Joe Abrigo (PAL), 87' Jimmy Martínez (UC), 90+8' Nicolás L'Huillier (UC), 90+9' César Munder (PAL).

TARJETAS ROJAS: No hubo.

ARBITRO: Cristian Garay.