Este domingo continúa la formalización de imputados por secuestro extorsivo

Este domingo continuará la formalización de cuatro de los imputados en la investigación por presunto secuestro extorsivo que involucra a exfuncionarios policiales y al otrora fiscal Vinko Fodich, quien quedó en prisión preventiva junto al inspector de la PDI Rodrigo Navarrete y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial del PDG, por eventualmente simular ser un policía.

La investigación, a cargo del fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana, apunta a delitos como asociación ilícita, secuestro extorsivo y extorsión, además de ilícitos relacionados con armas, municiones y fuegos artificiales.

La causa tiene 10 imputados en total: seis civiles, tres funcionarios de la PDI y el abogado Vinko Fodich.

Durante la audiencia de este sábado, el Ministerio Público esperaba cerrar esta primera etapa con la discusión de las medidas cautelares para cuatro imputados, que apelaron a la solicitud de prisión preventiva.

Sin embargo, el magistrado aplazó la discusión para esta jornada por razones de tiempo.

ExPDI: "Es algo muy complejo de investigar"

El prefecto en retiro de la PDI Eduardo Labarca explicó a Cooperativa el daño institucional que podría generar este caso: "Es algo muy complejo para investigar, pero también no deja de ser importante algo", indicó.

"Esto nace por una investigación interna de la PDI, y la policía se autodepura y eso, entendiendo que es súper complicado, igual habla bien de la institución. La institución está funcionando porque ellos mismos pusieron a disposición de la justicia a personas que se están desviando de la doctrina de la investigación", enfatizó el exdetective.

El Ministerio Público también informó que otros tres detenidos vinculados a la investigación serán formalizados el próximo martes.