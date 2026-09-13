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Tópicos: País | Judicial | Ministerio Público

Este domingo continúa la formalización de imputados por secuestro extorsivo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Durante la jornada de este sábado, el Ministerio Público esperaba cerrar la discusión de medidas cautelares para los cuatro imputados que apelaron a su prisión preventiva.

Sin embargo, por razones de tiempo, el magistrado decidió aplazar la audiencia para este domingo.

Este domingo continúa la formalización de imputados por secuestro extorsivo
 ATON (archivo)

Durante las anteriores audiencias se decretó la prisión preventiva para el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial del PDG.

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Este domingo continuará la formalización de cuatro de los imputados en la investigación por presunto secuestro extorsivo que involucra a exfuncionarios policiales y al otrora fiscal Vinko Fodich, quien quedó en prisión preventiva junto al inspector de la PDI Rodrigo Navarrete y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial del PDG, por eventualmente simular ser un policía.

La investigación, a cargo del fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana, apunta a delitos como asociación ilícita, secuestro extorsivo y extorsión, además de ilícitos relacionados con armas, municiones y fuegos artificiales.

La causa tiene 10 imputados en total: seis civiles, tres funcionarios de la PDI y el abogado Vinko Fodich.

Durante la audiencia de este sábado, el Ministerio Público esperaba cerrar esta primera etapa con la discusión de las medidas cautelares para cuatro imputados, que apelaron a la solicitud de prisión preventiva.

Sin embargo, el magistrado aplazó la discusión para esta jornada por razones de tiempo.

ExPDI: "Es algo muy complejo de investigar"

El prefecto en retiro de la PDI Eduardo Labarca explicó a Cooperativa el daño institucional que podría generar este caso: "Es algo muy complejo para investigar, pero también no deja de ser importante algo", indicó.

"Esto nace por una investigación interna de la PDI, y la policía se autodepura y eso, entendiendo que es súper complicado, igual habla bien de la institución. La institución está funcionando porque ellos mismos pusieron a disposición de la justicia a personas que se están desviando de la doctrina de la investigación", enfatizó el exdetective.

El Ministerio Público también informó que otros tres detenidos vinculados a la investigación serán formalizados el próximo martes.

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