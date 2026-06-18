Agustín Sepúlveda tuvo un destacado debut en la FX Pro Series de Italia

El piloto chileno Agustín Sepúlveda tuvo un estreno de alto nivel en la FX Pro Series de Italia, luego de finalizar en la segunda posición en su primera participación en la categoría, disputada en el Autódromo dell'Umbria, en Magione.

El resultado marcó un importante paso en la carrera internacional del deportista nacional de 17 años, quien llegó a este nuevo desafío tras competir en las dos primeras fechas de la F4 CEZ y continuó su proceso de adaptación en Europa junto a Scuderia Buell.

La fecha no estuvo libre de complicaciones para Sepúlveda, quien el viernes había marcado el mejor tiempo en dos de las tres primeras vueltas de prueba, pero sufrió problemas de motor en el último giro. Esa situación obligó al equipo a buscar un prototipo inferior en Monza, a ocho horas de distancia, para poder seguir en competencia.

Pese a ese escenario adverso, el piloto nacional salió adelante en pista: En la clasificación quedó noveno durante la jornada sabatina, mientras que el domingo mostró carácter y resiliencia al terminar cuarto en el Heat 1 y luego alcanzar la P2 en el Heat final, asegurando así su primer podio en la FX Pro Series.

"Estoy muy contento con este resultado. Terminamos P2, con enorme esfuerzo y trabajo para sacar adelante una fecha tan complicada como esta con la falta de potencia que tuvimos. Una alegría muy grande, ahora nos toca volver a Chile y prepararnos desde ya para rendir de la mejor manera posible en la próxima fecha del campeonato, que es en el circuito de Monza", señaló Sepúlveda tras la carrera.

La FX Pro Series forma parte del FX Racing Weekend, campeonato italiano que reúne categorías de monoplazas y turismos en reconocidos circuitos, por lo que el podio conseguido por Agustín Sepúlveda representa un nuevo impulso para su desarrollo dentro del automovilismo profesional europeo.