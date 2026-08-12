Senado aprobó los vetos del Gobierno y megarreforma salió del Congreso

La Sala del Senado aprobó este miércoles los tres vetos supresivos presentados por el Gobierno al proyecto de Reconstrucción Nacional, lo que cerró la tramitación en el Congreso Nacional de esta iniciativa que ahora solo tiene pendiente los requerimientos ante el Tribunal Constitucional, que se espera sean resueltos este jueves.

A primera hora la comisión de Hacienda del Senado había rechazado dos de los tres vetos del Ejecutivo: solo le dio el visto bueno a la que eliminaba la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses), pero descartó los que apuntaban a sacar de la megarreforma el derecho al olvido financiero (obligar a bancos y comercios a borrar historiales de deudas impagas o vencidas tras cinco años) y a la obligación de pago en un máximo de 30 días alas pymes.

Más tarde en la sala del Senado, las observaciones fueron sometidas a votaciones separadas y la primera de ellas fue el veto al artículo que prohibía el anatocismo: la postura del Ejecutivo fue aprobada por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, del senador Francisco Huenchumilla (DC).

Luego se debatió el veto que buscaba eliminar el derecho al olvido financiero: obtuvo 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, del mismo senador Huenchumilla y Ricardo Celis (PPD).

Y finalmente el veto que apuntaba al pago a 30 fue ratificado con 18 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones, de Huenchumilla, Rodolfo Carter (bancada Republicanos), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Matías Walker (independiente).

Una vez concretadas las votaciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mostró su satisfacción porque "salimos del Congreso finalmente. Les agradezco a todos los parlamentarios de todos los sectores por su contribución, sus discusiones. Ha habido distintas votaciones, y, en particular, creo que quedó una discusión muy interesante, con temas que quedan pendientes para que consigamos trabajando a futuro".

El secretario de Estado se detuvo en la norma que más división produjo en la discusión: "El pago a 30 días para las pymes es un tema que requiere mirarlo a fondo, volver a ver por qué la ley que existe no está funcionando plenamente. Así es que yo creo que esta discusión fue muy buena y la valoro mucho".

Expectación por fallo del TC

De cara a la tramitación de los recursos opositores en el TC, el senador UDI Javier Macaya consideró que "particularmente con la invariabilidad tributaria se juega algo muy importante, que es dotar a nuestro país de un mecanismo que permita a Chile ponerse a la misma altura de jurisdicciones con las que competimos, como Perú, y Argentina".

"Este mecanismo ya ha existido en Chile, y no tengo ninguna duda de que el TC tiene que mirar el contexto del país en el que vivimos", remarcó.

Durante la audiencia de este jueves, los abogados de los parlamentarios opositores tendrán una hora para alegar, mientras que la defensa del Gobierno contará con 40 minutos, y la representación del Senado podrá exponer por una hora.