Bruno Miranda buscará acercarse a la cima en la cuarta fecha de IAME Series Chile

El piloto chileno Bruno Miranda disputará este sábado 13 de junio la cuarta fecha de IAME Series Chile, que se realizará en el Kartódromo del Club de Aeromodelos de Chile, en Tiltil.

El deportista de 10 años llega como uno de los protagonistas de la categoría Mini, ubicado en el tercer lugar de la clasificación general, pese a no haber competido en la primera fecha del campeonato.

"Vamos con altas expectativas para poder acercarnos al primer lugar y tratar de ganar el cupo a la IWF, que es lo que estamos peleando y por lo que estamos corriendo", señaló Miranda antes de la carrera.

El integrante del Junior Team Chile viene de ganar la cuarta fecha del campeonato Rotax y luego de esta competencia enfocará su preparación en el Campeonato Argentino de Karting, cuya primera fecha se disputará en Córdoba.