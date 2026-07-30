"Republicano o hijo de": filtran la exigencia de la seremi de Salud de Arica para un cupo laboral

Este jueves se filtró una conversación de un grupo del Partido Republicano en el que la seremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, recluta a tecnólogos médicos con especialidad en laboratorio, pero cuyo requisito es formar parte de la colectividad o ser "hijo/a de republicano".

A través de la aplicación Whatsapp la autoridad sanitaria escribió que se necesita "en mi Servicio Seremi de Salud a 02 Tecnólogos médicos especialidad Laboratorio para integrarse a mi depto LabSal".

"Republicano o hijo/a de Republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato", señaló en su mensaje.

"Agradezco enviarlo lo antes posible. Cariños a todos y seguimos trabajando por nuestra Región y Gobierno", concluye el llamado de la seremi de Salud de Arica.

La captura fue compartida por una periodista del medio El Mostrador.

Karla Kepec, médica cirujano de la Universidad de Concepción, asumió el cargo el 26 de marzo de 2026 y está a cargo de ejercer funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que permitan el mejoramiento sostenido de la salud de la población.