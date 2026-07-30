"Republicano o hijo de": filtran la exigencia de la seremi de Salud de Arica para un cupo laboral
Un mensaje de WhatsApp de Karla Kepec pide currículums para dos plazas en el departamento de Laboratorio, condicionando el ingreso a la militancia partidaria.
La autoridad sanitaria solicitó enviar los CV directamente al correo del Partido Republicano en Arica, ofreciendo ingreso inmediato tras entrevista.
Karla Kepec, médica cirujano de la Universidad de Concepción, asumió el cargo el 26 de marzo de 2026 y está a cargo de ejercer funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras en la Seremi de Salud de Arica.