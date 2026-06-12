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Tópicos: Deportes | Automovilismo | Pilotos

Chileno Agustín Sepúlveda debutará en la FX Pro Series de Italia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto chileno disputará la tercera fecha del campeonato en el circuito de Magione.

Chileno Agustín Sepúlveda debutará en la FX Pro Series de Italia
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El piloto chileno Agustín Sepúlveda iniciará este fin de semana un nuevo desafío europeo con su debut en la FX Pro Series, campeonato que forma parte del FX Racing Weekend de Italia.

El deportista nacional, de 17 años, viene de competir en las dos primeras fechas de la F4 CEZ y seguirá vinculado a Scudería Buell, equipo con el que continuará su desarrollo en monoplazas.

"Vamos a intentar hacer lo mejor posible, seguir girando acá en Italia, sumando kilómetros, seguir aprendiendo y aportando al equipo", señaló Sepúlveda en la previa de su estreno.

La actividad en el Autódromo Nacional Dell'Umbria, en Magione, comenzará este sábado con la clasificación a las 09:45 horas de Chile, mientras que las dos carreras se disputarán el domingo a las 04:00 y 09:30 horas.

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