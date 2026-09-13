Chileno Benjamín Hites quedó líder en la NLS de Alemania tras dos podios

Un espectacular fin de semana protagonizó el chileno Benjamín Hites (Black Falcon Team) tras disputar con éxito la octava y novena fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) Endurance al subir dos veces consecutivas al podio, luego de conseguir la victoria el sábado y un meritorio segundo lugar este domingo, en una competencia marcada por una intensa lluvia que se hizo presente a mitad de las cuatro horas de carrera en el temido "Infierno Verde" de Nürburgring.

La competencia dominical, desarrollada bajo una estrategia condicionada por el clima, largó al mediodía en el circuito Nordschleife, de 24,358 kilómetros de extensión. Tal como estaba pronosticado, la lluvia apareció durante la jornada y terminó siendo un factor determinante para el desarrollo de la prueba.

Los resultados obtenidos durante este exitoso fin de semana permiten a Benjamín Hites y sus compañeros consolidarse en lo más alto de la clasificación de pilotos de la categoría Porsche Endurance.

Hites, Alex Hardt y Benjamin Koslowski comparten el liderato con 107 puntos, seguidos por Nico Bastian, con 105,5 unidades. En la tercera posición se encuentran Patrik Gütter y Fabio Grosser, ambos con 102,5 puntos.