Gobierno coordina reubicación y atención médica para sobrevivientes del incendio en Pitrufquén

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia desplegó un operativo de emergencia en la Región de La Araucanía para coordinar la atención médica, el apoyo psicosocial y la reubicación definitiva de las diez personas que sobrevivieron al incendio registrado en una residencia de la comuna de Pitrufquén.

Tras las gestiones conjuntas entre el Gobierno y la Municipalidad de Pitrufquén, cuatro de las personas mayores afectadas fueron recibidas en los hogares de sus propios familiares para continuar con sus cuidados en un entorno cercano.

Reubicación en hogares de larga estadía y atención hospitalaria

De los seis sobrevivientes restantes, cuatro adultos mayores fueron derivados a Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) que cuentan con financiamiento conjunto del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y del Servicio de Salud Araucanía Sur.

En detalle, tres de las personas mayores ingresaron de manera definitiva al Hogar San Francisco de Asís, ubicado en la comuna de Gorbea, mientras que una cuarta persona fue trasladada a dependencias del Hogar San José, en Pucón.

Se informó que dos personas menores de 60 años permanecen bajo atención y soporte psicológico en el Hospital Intercultural Makewe. (Ministerio Desarrollo Social)

Por su parte, los otros dos sobrevivientes -ambos menores de 60 años- se encuentran internados en el Hospital Intercultural Makewe, situado en Padre Las Casas.

Desde el recinto informaron que ambos permanecen en buenas condiciones generales y reciben soporte de salud mental y acompañamiento biopsicosocial con pertinencia cultural.

Compromiso de acompañamiento integral en terreno

El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, viajó a la zona para supervisar los traslados y verificar el estado de salud de las personas afectadas, sosteniendo reuniones de coordinación con el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, y la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero.

"Después de una tragedia como esta, nuestra responsabilidad es hacernos cargo de la integridad y el bienestar de las personas que sobrevivieron y acompañar a sus familias. Por eso hemos estado siguiendo la situación de cada una de ellas, procurando que reciban los cuidados y la atención que necesitan", señaló el subsecretario Fernández.

El subsecretario Alejandro Fernández enfatizó que "después de una tragedia como esta, nuestra responsabilidad es hacernos cargo de la integridad y el bienestar de las personas que sobrevivieron". (FOTO: Ministerio Desarrollo Social)

Asimismo, la autoridad indicó que "ese trabajo no termina con un traslado: vamos a seguir acompañándolas y velando por su bienestar".

Despliegue de las autoridades sectoriales en La Araucanía

La autoridad nacional recorrió el sitio del suceso, visitó a los tres adultos mayores acogidos en el Hogar San Francisco de Asís en Gorbea y acudió al Hospital Intercultural Makewe para evaluar la evolución clínica de los pacientes junto a los equipos médicos tratantes.

Asimismo, la seremi de Desarrollo Social y Familia de La Araucanía, Paulina Fernández, acudió hasta Pucón para inspeccionar las condiciones del residente ingresado al Hogar San José, asegurando la continuidad de los controles de salud y la asistencia integral en la red pública regional.