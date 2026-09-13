Conchalí realizó manifestación contra prescripción del crimen de Mariana Sepúlveda

Una multitudinaria manifestación pacífica se tomó este domingo las calles de la capitalina comuna de Conchalí en protesta de la prescripción penal de la causa por el crimen de Mariana Sepúlveda, determinación que dejó en libertad al sujeto sindicado como presunto autor confeso del hecho ocurrido en 2008.

Portando carteles, lienzos y pancartas, los vecinos se congregaron en el pasaje Logroño, lugar donde Mariana residía y en el que fue vista por última vez hace más de quince años.

La protesta vecinal reflejó la indignación barrial ante un dictamen que suspende la persecución penal en el ámbito ordinario, mientras la defensa de la familia analiza la presentación de recursos de apelación y nuevas indagatorias centradas en posibles delitos conexos.

"Las instituciones no funcionan como uno quisiera", lamentó la mamá de Mariana

En medio de la convocatoria, la madre de Mariana, Marta León, se hizo presente para agradecer el respaldo comunitario y manifestar su descontento por el rol de los organismos persecutores a lo largo de este periodo de búsqueda y litigio.

"Siempre di la cara por Mariana. Siempre dije: la vamos a encontrar y que del pasaje no salió. Lamentablemente las instituciones no funcionan como uno quisiera, las autoridades se demoraron demasiado, pero esto es visibilizar que no haya otra Mariana que le vuelva a pasar lo mismo", afirmó la mujer.

En esta línea, relató que como familia aún siguen "procesando aún la noticia, no ha sido fácil, pero creo que nos ha tocado dar la cara muchas veces. Creo que una batalla final puede ser esta y creemos en Dios que podamos cerrar un ciclo. Muchas gracias a todos los que se preparó hoy".

Buscan avanzar en proyecto de ley

La controversia judicial generada por la prescripción de la causa escaló con rapidez a la sede legislativa. En la Cámara de Diputadas y Diputados fue ingresado un proyecto bautizado como Ley Mariana, encabezado por el diputado Javier Muñoz (DC).

El texto busca consagrar la imprescriptibilidad penal para los autores de homicidios, femicidios y parricidios, impidiendo que autores confesos eludan la justicia por el retraso de las pesquisas procesales.

Marín advierte inquietud por prescripción tras confesión en caso Sepúlveda

La posibilidad de que la causa por la desaparición de Mariana Sepúlveda termine prescrita también generó preocupación en la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, quien expresó su respaldo a la familia de la mujer.

"Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lamentamos profundamente que la justicia haya confirmado el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del delito", sostuvo.

La secretaria de Estado también señaló que "nos ponemos en el lugar de la madre, de la familia de Mariana, y vemos con impotencia cómo el autor confeso de un crimen queda libre y el delito en total impunidad".

"Ya nos hemos puesto en contacto junto al ministro de Justicia, y hemos manifestado nuestra preocupación respecto de la prescripción en estos casos que han afectado especialmente a una mujer", afirmó la autoridad.