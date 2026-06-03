Comienza la fase final: Quedaron definidos los play-offs en la Liga Femenina de Básquetbol

Tras una intensa fase regular, la Liga Nacional Femenina de Básquetbol (LNF) ya definió las llaves de play-offs que darán vida a la ronda de los cuartos de final del Torneo de Apertura 2026.

Pese a perder su invicto en la última fecha de la fase regular de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, Colegio Los Leones de Quilpué terminó en lo más alto en la primera parte del torneo y asoma como el principal candidato a la corona en el principal torneo cestero femenino del país.

Las Leonas ganaron 13 de sus 14 partidos disputados, solo sufriendo una derrota por 61-78 en la última jornada de la fase regular del torneo y a manos de Sportiva Italiana, las ganadoras de las últimas ocho ediciones de la competencia.

Tras ocho semanas de competencia, los ocho equipos en competencia ahora se ordenan en series pactadas al mejor de tres partidos, iniciando la localía el equipo con mejor clasificación en la temporada regular.

De esta manera, las llaves quedaron definidas así:

Colegio Los Leones (1) vs. Santiago Morning Quilicura (8)

U. de Concepción (2) vs. Azul y Rojo (7)

Gimnástico Municipal (3) vs. Puente Alto (6)

Sportiva Italiana (4) vs. Sergio Ceppi (5)

Los primeros partidos de las llaves de cuartos de final comenzarán a disputarse este primer fin de semana de junio.

Cabe recordar que los ganadores de estos cruces avanzarán a las semifinales, las que se jugarán al mejor de 5 encuentros y dónde los equipos se ordenarán de acuerdo a la ubicación que obtuvieron en la fase regular del torneo.