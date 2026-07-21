Un trágico siniestro de tránsito se registró la tarde de este martes en el centro de Viña del Mar, a un costado de la Plaza Vergara, donde una colisión a alta velocidad entre dos automóviles en la intersección de Álvarez y Viana provocó que uno de los vehículos saliera proyectado e irrumpiera violentamente en el acceso peatonal a la estación del Tren Limache-Puerto.

El accidente dejó como saldo una mujer de aproximadamente 50 años fallecida —quien caminaba ingresando al recinto ferroviario al momento del impacto— y cinco personas lesionadas que fueron trasladadas sin riesgo vital al Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Tras el despliegue de los equipos de emergencia, la teniente coronel de Carabineros Ingeborg Villa confirmó la detención de ambos conductores, a la espera de las diligencias de la SIAT, mientras que la alcaldesa Macarena Ripamonti informó la entrega de las cámaras de televigilancia municipal a la Fiscalía para esclarecer la dinámica del hecho.

Debido a los peritajes en el sitio del suceso y al resguardo del perímetro, EFE Valparaíso determinó el cierre temporal y la suspensión de la detención de trenes en la Estación Viña del Mar, en tanto que Carabineros mantiene cortes y desvíos de tránsito en el sector céntrico de la comuna.

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