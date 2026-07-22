Bochorno en el Senado: Gobierno abortó, a última hora, el voto final de la megarreforma

Sorpresivamente, el Ejecutivo suspendió, a última hora, la votación final del informe de la comisión mixta sobre la megarreforma tributaria en el Senado, postergando el despacho definitivo del proyecto hasta agosto.

El insólito episodio se desencadenó cuando La Moneda advirtió, a solo minutos de iniciarse la sesión, este miércoles por la noche, que no contaba con el quórum necesario para visar la propuesta que compensa a los municipios por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años.

Pese a que el oficialismo cuenta con los escaños requeridos en el papel, una combinación de ausencias imprevistas, retiros anticipados de la sala y votos en contra anunciados por senadores ligados al oficialismo dejaron al Gobierno sin piso político.

Para evitar un rechazo definitivo que sepultara el informe de la mixta, el Ejecutivo reaccionó de emergencia retirando la urgencia de "discusión inmediata".

La maniobra permitió que los senadores oficialistas activaran el recurso reglamentario de la "segunda discusión", congelando con éxito la votación.

El mapa del desuelde en el hemiciclo

El desmoronamiento de la mayoría oficialista en la sala del Senado respondió a múltiples frentes.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) confirmó que no respaldaría la propuesta argumentando el desorden de gestión en los municipios.

A su rechazo se sumó el del senador por Coquimbo, Matías Walker (Demócratas), quien condicionó su voto favorable a que el Ejecutivo garantizara recursos para la reconstrucción en su región tras los recientes temporales.

A los descuelgues se sumó la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) y la salida anticipada del hemiciclo del senador Carlos Kuschel (Renovación Nacional).

Alvarado descarta "mea culpa" y apela a los "imprevistos"

Pese a la tensión, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), descartó realizar un mea culpa por la falta de alineación de las bancadas y justificó el uso del mecanismo reglamentario.

"Un senador, por razones impostergables de carácter personal, no podía estar hoy en el hemiciclo. Son imprevistos que suceden y hay que asumirlos como tal y adaptarse a esa realidad; una situación imprevista que no podemos resolver, y por ello se resuelve postergar la votación", sostuvo en rueda de prensa.

Respecto a las exigencias presupuestarias por la catástrofe planteada por senadores como Walker, la autoridad ratificó que no se incorporarán compromisos en los vetos presidenciales que el Ejecutivo evalúa presentar, pero aseguró la disponibilidad de fondos públicos.

"Como Gobierno hemos dicho que, superada la fase de la emergencia propiamente tal, lo que corresponde es valorizar la magnitud de los daños, definir sectorialmente qué es lo que tenemos que hacer, y, para tal efecto, desde la hacienda pública se van a disponer los recursos suficientes y necesarios, primero, para apoyar a las personas; segundo, para recuperar la infraestructura y, tercero, para que los esfuerzos de volver a la normalidad tengan la disponibilidad de recursos suficientes", garantizó Alvarado.